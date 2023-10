eVISO supera 222 milioni di fatturato annuale stimato

eVISO,

(Teleborsa) -società digitale con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) comunica che sono stati siglati ad oggi, contratti di fornitura di energia ai clienti reseller per circa 1.000 GWh (rispetto ai 700 GWh comunicati a dicembre 2022), per un fatturato annuale stimato pari a circa 222 milioni di euro.La continua crescita dei volumi siglati sul mercato reseller, segmento estremamente sfidante, conferma l’attrattività della offerta di valore di eVISO, basata su sull’infrastruttura digitale proprietaria sviluppata internamente.Il vantaggio competitivo della piattaforma digitale proprietaria di eVISO aumenta con il numero di clienti/utenze/volumi, in un circolo virtuoso in cui più l’infrastruttura cresce più gli algoritmi sono precisi ed economici e più valore può essere canalizzato lungo tutta la filiera.La forza del business model a piattaforma adottato da eVISO è visibile nel grafico seguente che indica l’accelerazione dei volumi di fornitura di elettricità e del numero di utenze servite nel canale reseller, segmento estremamente competitivo.