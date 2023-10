Fed, Powell: inflazione ancora troppo alta, ma Comitato procede con "cautela"

(Teleborsa) - "I valori dell'inflazione sono diminuiti durante l'estate, uno sviluppo molto favorevole. I. Le misure a breve termine dell'inflazione core negli ultimi tre e sei mesi sono ora inferiori al 3%. Ma queste misure a breve termine sono spesso volatili. In ogni caso,e alcuni mesi di dati positivi sono solo l'inizio di ciò che servirà per creare fiducia nel fatto che l'inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il nostro obiettivo". Lo ha affermatodegli Stati Uniti, in un discorso all'Economic Club of New York.Per quanto riguarda la politica monetaria, "negli ultimi 18 mesi il FOMC ha sostanzialmente inasprito la politica, aumentando il tasso di 525 punti base a un ritmo storicamente rapido e diminuendo le nostre posizioni in titoli di circa 1.000 miliardi di dollari - ha ricordato - L'orientamento della politica è restrittivo, il che significa che una politica restrittiva sta esercitando una pressione al ribasso sull'attività economica e sull'inflazione. Dato il ritmo rapido dell'inasprimento,"."Io e i miei colleghi ci impegniamo a raggiungere un orientamento politico sufficientemente restrittivo da portare l'inflazione al ribasso in modo sostenibile al 2% nel tempo, e a mantenere la politica restrittiva finché non saremo sicuri che l'inflazione sia sulla buona strada verso tale obiettivo - ha aggiunto - Siamo attenti ai dati recenti che mostrano la resilienza della crescita economica e della domanda di lavoro. Ulteriori prove di una crescita persistentemente superiore al trend, o del fatto che la tensione nel mercato del lavoro non si sta più allentando, potrebbero mettere a rischio ulteriori progressi sull'inflazione e".Dopo l'impennata dei rendimenti dei tassi di interesse osservata nelle scorse settimane, Powell ha detto che "le condizioni finanziarie si sono notevolmente inasprite negli ultimi mesi e i rendimenti obbligazionari a lungo termine sono stati un importante fattore trainante di tale inasprimento. Rimaniamo attenti a questi sviluppi perché i".Nelle conclusioni ha detto che "considerate le incertezze, i rischi e i progressi compiuti, il. Prenderemo decisioni sull'entità dell'ulteriore rafforzamento della politica e per quanto tempo la politica rimarrà restrittiva in base alla totalità dei dati in arrivo, all'evoluzione delle prospettive e all’equilibrio dei rischi".