Gruppo Iren, Cuneo: maxi appalto da 98 milioni di euro per i servizi ambientali

Gruppo Iren

(Teleborsa) - Il Consorzio Ecologico Cuneese, la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, di nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente,. L’affidamento, a partire dal 2024, durerà sette anni, coinvolge un bacino complessivo di 163 mila abitanti e ha unIl progetto del Gruppo Iren per i Comuni del CEC prevede un investimento pari a oltre 11 milioni di euro nei sette anni di appalto e la garanzia di mantenimento dell’attuale forza lavoro, che vede impegnati sul territorio oltre 200 operatori.l’attività di raccolte sia porta a porta che con sistemi stradali, anche automatizzati, spazzamento meccanizzato e manuale, anche in contesti urbanistici e paesaggistici di pregio, la gestione di centri di raccolta, che daranno modo a San Germano e al Gruppo Iren di mettere a disposizione del territorio il proprio know-how maturato nelle diverse regioni italiane in cui già eroga il servizio.Il piano di azioni che verrà realizzato prevede, tra l’altro,finalizzate a migliorare la qualità e mitigare l’impatto ambientale del servizio anche con l’utilizzo di mezzi ibridi ed elettrici, con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati, massimizzando il riciclo dei rifiuti differenziati e di contribuire alla transizione ecologica del territorio, come previsto anche dagli obiettivi strategici del Piano Industriale del Gruppo Iren al 2030."Siamo soddisfatti dell’esito della gara, che testimonia, capace di cogliere le esigenze del territorio. Il bacino in cui opereremo consentirà inoltre di consolidare il posizionamento di Iren in Piemonte, nonché di esprimere le best practice del Gruppo nel campo dei servizi ambientali, che si caratterizzano per la cura e l’attenzione ai cittadini e per servizi su misura rispondenti alle specifiche esigenze del territorio", ha dichiara, amministratore delegato di Iren Ambiente.