Il Gruppo Iren si agigudica Premio Smau Innovazione 2023 per Iren4Planet

(Teleborsa) -ha ricevuto il, un nuovo servizio che permette ai clienti della multiutility di calcolare il proprio impatto ambientale, sulla base di consumi, abitudini e comportamenti di spesa, e di ricevere suggerimenti per ridurre la propria impronta di carbonio.Il servizio è stato realizzato in partnership con la startup, selezionata grazie al programma di corporate venture capital Iren Up ed implementata nell’ambito delle attività di Iren Luce gas e servizi.Il servizio Iren4Planet,e fruibile attraverso la app IrenYou, è in grado didegli utenti e dipartendo dai dati di consumo e dalle azioni migliorative che questi mettono in pratica: il servizio, infatti, oltre a fornire informazioni su come migliorare la propria impronta di carbonio, permette al cliente iscritto di perfezionare i propri comportamenti e di accedere ad altri strumenti di riduzione del proprio impatto o di incentivazione dei comportamenti virtuosi., responsabile marketing, comunicazione e sviluppo prodotti di Iren Mercato. Iren4Planet rappresenta un esempio virtuoso di Open Innovation, frutto di una collaborazione sistemica e positiva tra azienda ed ecosistema delle start-up, al servizio degli utenti e della transizione ecologica