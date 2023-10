Intesa Sanpaolo, export gioielli Made in Italy a quota 4,7 mld di euro nel primo semestre (+16,4%)

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Nel 1° semestre 2023 ilha realizzato esportazioni percon una crescita del 16,4%, confermando il proprio ruolo di protagonista nel contesto europeo (poco meno della metà delle esportazioni dell’UE27 son riferite all’Italia). Sono alcuni dei numeri contenuti in un focus di approfondimento sul settore orafo italiano pubblicato daA fronte di unche in generale ha visto un rallentamento nelle principali economie, le esportazioni di gioielli in oro hanno mantenuto in valore un tasso di crescita significativo in entrambi i trimestri (18% nel 1° trimestre e 15% nel 2° trimestre), mentre la variazione delle esportazioni in quantità ha mostrato un netto rallentamento, tanto che nel 2° trimestre si sono ridotte del -17% evidenziando una crescita nel valore medio unitario che passa danel 1° trimestre anel periodo aprile-giugno.Tra i mercati di sbocco, grazie a una crescita del 68% lasupera gli, che comunque presentano una crescita sia in valore (5%), sia in quantità (14%). Seguono glicon 544 milioni di euro, in linea come valore al dato del 1° semestre 2022 e con un calo in quantità (-8%), e lacon 478 milioni di euro (+7% in valore; -10% in quantità). Da rilevare, inoltre, tra i diversi mercati di riferimento, il continuo rafforzamento delle vendite verso l’(+21%), che negli ultimi anni ha assunto il ruolo di hub logistico per il gioiello Made in Italy, così come la Svizzera rappresenta un hub logistico per le maison del lusso.Lo, caratterizzato da rallentamento nei paesi occidentali e in, alti tassi di interesse e non trascurabili pressioni inflazionistiche, sarà probabilmente sfavorevole alla maggior parte delle. Tuttavia, la transizione energetica e uno strutturale sottoinvestimento forniranno supporto alle quotazioni.Negli ultimi mesi ihanno seguito le oscillazioni delle aspettative sulle politiche monetarie, i rendimenti obbligazionari e la forza relativa del dollaro americano. Prevediamo che questi elementi rimarranno i principali driver del comparto anche nei prossimi mesi.