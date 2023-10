L'Oréal, vendite 9 mesi in crescita nonostante ripresa lenta in Cina

L'Oréal

(Teleborsa) -, colosso francese attivo nel campo dei prodotti di cosmetica e bellezza, ha chiuso iconpari a 30,57 miliardi di euro (+12,6% su base comparabile, +14% a valute costanti, +9,4% reported rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Le vendite del terzo trimestre sono aumentate dell'11,1% a perimetro omogeneo, con la società che ha segnalato una "sovra-performance sostenuta del mercato globale della bellezza".Viene evidenziata una crescita a doppia cifra in tutte le regioni, ad eccezione dell', dove la forte sovra-performance del mercato nella Cina continentale e in Giappone è stata controbilanciata dal reset del settore Travel Retail. "Performance particolarmente impressionanti in Europa e nei mercati emergenti", si legge nella nota sui conti."Sono molto orgoglioso delle prestazioni delle nostre squadre nei primi nove mesi - ha commentatodi L'Oréal - Il mercato della bellezza rimane eccezionalmente dinamico e L’Oréal continua a sovra-performare e a rafforzare la propria leadership globale. Nonostante lae il reset del settore Travel Retail asiatico, L’Oréal ha mantenuto il suo ritmo a due cifre"."In un contesto di continua incertezza economica e geopolitica, rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a sovra-performare il mercato e raggiungere nel 2023- ha aggiunto - Siamo ottimisti riguardo alle prospettive del mercato della bellezza e rimaniamo ambiziosi per il futuro".