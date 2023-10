Nice Footwear chiude bilancio al 30 aprile con utile di 2,8 milioni

(Teleborsa) -, azienda attiva nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha chiuso il bilancio al 30 aprile 2023 conpari a 46,9 milioni di euro (+43,1% vs 30 Aprile 2022),pari a 5,9 milioni di euro (+75%) edi 2,8 milioni di euro (+122,7%)."Siamodei risultati che abbiamo raggiunto quest’anno: grazie anche all'ingresso del nuovo socio Palladio Holding e delle nuove risorse disponibili siamo orgogliosi di confermare per il futuro un piano di sviluppo aziendale ambizioso pur muovendoci in uno scenario internazionale ancora incerto - ha detto il- Il nostro è un universo in continuo fermento e contiamo di ampliare i nostri orizzonti con l'obiettivo di valorizzare il business ulteriormente, puntiamo infatti su nuove sinergie e nuove aggregazioni di livello che potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi".L'azienda di Padova ha, dopo poco più di un anno di quotazione su Euronext Growth Milan, a seguito dell'acquisizione da parte della Holding Stilosa del Gruppo