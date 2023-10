PNRR, Di Raimondo (Asstel): Filiera TLC strategica per sviluppo Paese

(Teleborsa) -. Le TLC sono abilitatori della trasformazione digitale in tutti i principali settori del sistema economico: rendono possibile l'offerta di nuovi servizi e prodotti, il miglioramento di quelli esistenti e una maggiore efficacia ed efficienza dei processi. Le imprese della Filiera rivestono, quindi, un ruolo centrale per la digitalizzazione del Paese, anche attraverso l’attuazione del Pnrr.E' partito da qui l’intervento del Direttore Generale di Asstelpartecipando all’eventoorganizzato da ANIE SIT."Siamo fiduciosi che il Governo, come ha già fatto precedentemente semplificando alcune procedure, così da facilitare la costruzione di un ecosistema ideale all’implementazione dei nuovi servizi digitali previsti anche dal Pnrr".della trasformazione digitale: grazie alla progettazione e allo sviluppo di nuovi servizi digitali che rispondono alle esigenze locali di persone, imprese e PA. È necessario quindi rimuovere quegli ostacoli ancora presenti affinché le imprese della Filiera possano competere con successo sul palcoscenico europeo e globale"."Parallelamente,dei modelli di organizzazione del lavoro, è attualmente al centro dell'attenzione della Filiera TLC, che si sta impegnando in maniera significativa sullo sviluppo delle competenze richieste dal mercato e sulla formazione permanente. Per questo Asstel e le Organizzazioni Sindacali hanno fortemente sostenuto la creazione di un Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni. Grazie a questo strumento, il Settore nel suo insieme potrà avviare interventi per accompagnare il ricambio generazionale, incentivare le nuove assunzioni e aggiornare le competenze delle persone che lavorano nei nostri contesti organizzativi per rispondere anche ai nuovi modelli di business che gli operatori, nel ruolo di abilitatori della digitalizzazione, stanno ampliando verso nuovi settori e servizi quali ad esempio i big data, il cloud, l’Iot, la cybersecurity, il 5G"."In considerazione della rilevanza nazionale del settore delle telecomunicazioni, si auspica un supporto economico pubblico, aggiuntivo al finanziamento da parte di imprese e lavoratori, che ne acceleri la piena operatività soprattutto nella fase di avvio. E’ fondamentale che tutti gli attori coinvolti lavorino insieme in modo sinergico per individuare le soluzioni necessarie a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi legati alla trasformazione digitale del Paese". Concludendo il suo intervento, il Direttor