Racing Force, ricavi in crescita nei primi 9 mesi

Racing Force,

(Teleborsa) -società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, ha chiuso i primi nove mesi dell’esercizio 2023 conconsolidati pari a 49,8 milioni, in crescita del 9,6% rispetto ad 45,5 milioni nel 2022 (+10,0% a cambi costanti). L’incidenza dei ricavi consolidati del terzo trimestre 2023 è pari ad 12,6 milioni, in crescita del 6,1% rispetto ad 11,9 milioni nel terzo trimestre del 2022 (+8,0% a cambi costanti).In termini di, i paesi delle macro-regioni EMEA ed APAC continuano a registrare una significativa crescita, superiore al +14%, rispetto ai primi nove mesi del 2022; le Americhe segnano una lieve flessione (-3,1%), dovuta principalmente ad una fornitura one-off effettuata nel corso dell’esercizio precedente, oltre che all’indebolimento del dollaro nei confronti dell’euro rispetto ai massimi registrati nel corso del precedente esercizio. Al netto di tali effetti, anche la crescita nelle Americhe sarebbe stata a doppia cifra (+12,5%).Con riferimento alle, il Driver’s Equipment rappresenta il segmento principale (72% sul totale delle vendite), in crescita dell’8,8% rispetto ai primi nove mesi del 2022, grazie all’incremento registrato su tutti i principali articoli di abbigliamento per piloti offerti dal Gruppo, mentre il fatturato delle Car Parts registra un calo pari al 5,2%, principalmente a causa di un differente timing delle forniture legate ai programmi di produzione di alcune importanti case automobilistiche.Il segmento Other fa segnare una crescita a tripla cifra (+108,7%), dovuta in via principale alle vendite dei prodotti a marchio Racing Spirit, di cui il Gruppo aveva acquisito la totalità del progetto nel corso del 2022.I Dealer si confermano il canale di vendita principale per il Gruppo, rappresentando il 62% del totale delle vendite dei primi nove mesi dell’anno. Rispetto al 2022, si registra il forte aumento dei ricavi verso Team & Car Manufacturer (+24,3%), segmento che ha beneficiato di importanti accordi di partnership siglati dal Gruppo.