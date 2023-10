Salario minimo, nuovo rinvio in Commissione: opposizioni all'attacco

(Teleborsa) -sulfa alzare la tensione tra"Un approfondimento in Commissione deve essere necessariamente fatto", ha detto il capogruppo di FdI,È stata rinviata per la seconda volta in commissione Lavoro, ladelle opresentata congiuntamente dache prevede unaDopo due mesi dallo stop voluto dalla maggioranza torna in aula con una sorpresa:La motivazione sarebbe legata al documento a maggioranza approvato dall'organismo costituzionale, guidato da, che, sostenendo che la strada da percorrere sia quella della contrattazione collettiva. Dunque, per il centrodestra è necessario unMa per le opposizioni è solo un. "La vostra scelta è pavida oltre che cinica. Abbiate il coraggio di fare un dibattito in Aula e, se siete contrari, di votare contro", ha detto la segretaria Pd"La battaglia non si ferma qui, andremo avanti percorrendo tutte le strade possibili", forti di oltredopo il lancio della petizione sul salario minimo. La prima mossa c'è stata in commissione Lavoro. Le forze di minoranza hanno chiesto che venisse subito stabilito il nuovo timing della legge sul salario minimo, ma "non abbiamo avuto alcuna risposta per cui abbiamo abbandonato i Lavori", ha spiegato Arturo Scotto (Pd).Sulla stessa linea, anche il, "Buttate la palla in tribuna sfruttando il Cnel per compiere il delitto perfetto - ha detto in Aula - per rinviare in commissione e far morire lì" la proposta di legge. La mattinata si era aperta con un annuncio delle opposizioni: le firme raccolte per la petizione a sostegno del salario minimo sono già "più di mezzo milione"