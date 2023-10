Smau 2023: innovazione per le aziende tra intelligenza artificale, metaverso e cryptovalute

(Teleborsa) - Si è svolto in questi giorni, la principale fiera italiana dedicata all'innovazione per imprese, startup, enti pubblici ed abilitatori e che si è rivolge agli Innovation manager e alle figure che si occupano di innovazione nelle aziende. Sono, che operano nel campo dell', della, dele deiProprio quest'ultimo settore si è evoluto da semplice provider di energia elettrica a un servizio data driven al servizio degli enti locali., che realizza sistemi di ricarica per mobilità elettrica leggera (quindi bici e monopattini) in grado di fornire statistiche approfondite relative al loro utilizzi."Nella sola regione Lombardia noi abbiamo infatti più di 3.000 punti di ricarica per la mobilità elettrica leggera - spiega- Questo è un dato estremamente significativo che ci porta a fare delle riflessioni molto importanti su quello che è lo stato attuale della mobilità elettrica e su quello che succederà comunque nel giro di pochissimo tempo, ovvero un utilizzo sempre più massivo e diffuso soprattutto della parte di mobilità elettrica leggera".Anche per l'sono state pensate soluzioni con lo stesso spirito smart, continua infatti Musazzi: "L'arredo urbano, così come la mobilità elettrica leggera, sono. L'opportunità di avere dei dati permette loro di capire esattamente se l'investimento di denaro pubblico che è stato fatto è risultato vincente. Se è risultato vincente ovviamente è un dato virtuoso che può essere restituito e che può dare il là ad ulteriori investimenti, se è un dato negativo comunque ci dà l'opportunità di riparare quindi pensare a un posizionamento diverso, a una comunicazione diversa, queste sono soluzioni che la pubblica amministrazione cerca, vuole sempre di più ed è interessata sicuramente a destinare sul territorio come servizio al cittadino".Per quanto riguarda invece il, questo settore, dato in ormai stallo da molti analisti, sta. La virtualizzazione degli ambienti, così come dei macchinari, consente di velocizzare moltissimo le attività di training on site, risparmiando al contempo importanti costi di trasferta e di materiali. Quella che fino a poco fa era però un ambito sperimentale, appannaggio di pochi gruppi industriali, oggi è presente sul mercato anche come"Il nostro sistema ci permette di mettere il progetto tridimensionale di una macchina direttamente in Cloud, poter usufruire di quei dati con il computer e con lo smartphone, o anche con visore, quindi poter portare nella realtà virtuale un file tridimensionale; ma per fare cosa - spiega- sicuramente per capire come fare un'attività di manutenzione, di cambio formato, di pulizia, ma anche come fare un'attività di assistenza o di manutenzione di quell'impianto. All'interno del metaverso poi si possono aprire schede con manualistica, con schede di approfondimento, con schemi elettrici, pneumatici e così via".Il sistema ideato da Rossi consente anche di ordinare reali direttamente dall'ambiente virtuale, consentendo alle aziende che hanno scelto questa soluzione (una tra tante: Ferrari) di risparmiare tempo e risorse.Il metaverso, contrariamente alle aspettative, continua adnon solo nell'industria, ma anche nel. E' il caso di"."È uno spazio che noi intendiamo come futuro del sito web, quindi è una sorta di mondo a dimensione aziendale, dove appunto le aziende hanno la possibilità di portare quelle che sono i punti di vantaggio del metaverso nei siti web" spiega Monaco. I campi di applicazione sono quindi le virtual conference, ma anche il retail, la formazione online, il real estate e tutte quelle applicazioni fruibili da remoto, ma che possono trarre vantaggi da una maggiore immersività.Come il metaverso, che ha visto gli entusiasmi raffreddarsi nettamente negli ultimi mesi,che però è relativamente scomparsa dai riflettori. Anche in questo caso però le sue applicazioni possono essere utilizzate alstartup innovativa che, come ci spiega il, ha realizzato una piattaforma pensata appositamente per documentare la sostenibilità della filiera produttiva dei prodotti."E' interessante utilizzare la blockchain come strumento di database immutabile nel tempo - spiega Vignanelli - . E' possibile utilizzare in tanti modi, uno di questi potrebbe essere il fatto di prendere delle informazioni che sono dichiarate dall'azienda e quindi magari servono per creare trasparenza nei confronti del consumatore, inserirle all'interno della blockchain e far sì che questi documenti diventino uno strumento di trasparenza nei confronti del consumatore finale".Tutto questo sarebbe possibile anche con, ma utilizzare una blockchain rende le informazioni molto più sicure, perché la blockchain, per sua natura, rende inviolabile e tracciabile ogni modifica che avviene al suo interno.Legate al mondo della blockchain ci sono ovviamente anche le, che in questo periodo sono rallentate dal cosiddetto crypto inverno, ma non per questo sono prive di potenzialità, come spiega: "tantissimi progetti sono crollati, tanti altri si stanno proponendo, ma è fondamentale stare molto attenti prima di investire. I bitcoin sono l'unica vera criptovaluta, ed in un'ottica di lungo periodo può essere una buona idea investire in questi l'1% dei propri asset".Il, ma il panorama potrebbe cambiare anche in seguito alle decisioni europee; continua infatti Giorgio Scura:" sicuramente la Micar, la nuova legge Europea, ci ha dato una grossa mano, proponendo un quadro normativo molto specifico e che quindi sta spingendo tutto il settore della finanza tradizionale a fare i primi verso le criptovalute; Si prepara il terreno per l'euro digitale, ci vorranno ancora diversi anni però probabilmente avremo alla fine una criptovaluta di Stato".L', ma il rischio principale è legato alla sicurezza dei dati; iniziano però a nascere delle soluzioni efficaci, in linea con le, che si premurano di mantenere in un ambiente monitorato e sicuro tutto l'ecosistema aziendale.Uno dei progetti più promettenti è"Il nostro software è in grado di comprendere il linguaggio umano per interrogare un database e fornire una visualizzazione dei dati molto precisa, intelligente e comprensibile. Per esempio un analista finanziario potrà chiedere in maniera colloquiale i dati riguardanti i trend dei vari portafogli che gestisce, e l'intelligenza artificiale gli fornirà in pochi secondi tutti i dati richiesti, ordinati ed eventualmente anche disponibili attraverso la sua app mobile".