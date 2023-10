Tesla, risultati trimestre in calo. Titolo scivola a Wall Street

Tesla

(Teleborsa) -ha chiuso il terzo trimestre dell’anno con unin calo del 44% a 1,9 miliardi di dollari, pari a 66 centesimi per azione, sotto i 73 centesimi stimati dagli analisti.sono sono saliti del 9% a 23,4 miliardi inferiori ai 24,1 miliardi del consensus.Il titolo del colosso delle auto elettriche è sceso nelle contrattazioni afterhours di Wall Street di oltre 4 punti percentuali, dopo che il CEO Elon Musk ha avvertito che la vendita del Cybertruck non genererà un flusso di cassa positivo in modo significativo almeno per i 12-18 mesi successivi all’inizio della produzione.