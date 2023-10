Valute, la Cina accelera l'internazionalizzazione dello yuan

(Teleborsa) - La Cina sta utilizzando i prestiti concordati attraverso la sua(BRI) per promuovere lo yuan a livello internazionale, avendo già aumentato la quota della valuta nei pagamenti globali a livelli record.Durante il Belt and Road Forum di Pechino che si è concluso mercoledì, le banche politiche cinesi hanno firmato una serie di contratti di prestito denominati in yuan con istituti di credito stranieri.Molti dei 130 paesi che hanno partecipato al forum appartenevano al Sud del mondo, mentre la maggior parte delle nazioni occidentali è rimasta lontana, e la presenza del presidente russo Vladimir Putin ha sostenuto l’ambizione del presidente cinese Xi Jinping per un nuovo ordine mondiale multipolare.A settembre, lo yuan - chiamato anche RMB - rappresentava il 3,71% dei pagamenti globali in valore, raggiungendo un livello record e quasi raddoppiando rispetto all’1,91% di gennaio, secondo i dati SWIFT.