ASPI: al via la selezione per il "Talent Acceleration Program"

(Teleborsa) - Al via questa mattina alla, un nuovo progetto, lanciato dal, che prevede, attraverso un percorso che alternerà esperienze lavorative, job rotation infragruppo, training on the job, mentorship ed attività di alta formazione universitaria.Il Talent Acceleration Programin grado di operare nell’ambito dell’intera filiera del Controllo e della Pianificazione aziendale, attraverso la specializzazione nell’ambito del "Project Controlling", "Controlling" e "Planning". Il progetto è, che si occuperà della selezione dei partecipanti, e SDA Bocconi School of Management e Università degli Studi di Napoli Federico II, come partner scientifici dell’iniziativa, che accompagneranno i giovani laureati con corsi dedicati.accedendo alla pagina ufficiale dell'agenzia interinale. Al termine di questo periodo Adecco selezionerà i 60 partecipanti alle giornate di assessment in presenza, che si terranno il 1 dicembre a Roma e il 4 e 5 dicembre a Milano, in occasione delle quali verranno scelti i 20 laureati che saranno assunti, in una delle società del Gruppo ASPI, con un contratto di apprendistato. Nel corso di questo periodo, della durata di 18 mesi, i partecipanti seguiranno un percorso in cui ad una job rotation tra le diverse sedi del Gruppo verranno affiancati dei momenti di alta formazione con i partner accademici.La finalità di questo programma è quella di consegnare ai ragazzi, che permetterà di acquisire le competenze per svolgere differenti ruoli professionali, grazie al valore aggiunto offerto da due eccellenze come la SDA Bocconi e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.Il Talent Acceleration Program rientra nel più ampio programmache porta valore in vari ambiti come ricerca e sviluppo, academy interne ed esterne, attrazione dei talenti e posizionamento del marchio. Il progetto consiste