Auto UE, mercato cresce a doppia cifra a settembre

(Teleborsa) - In forte ripresa le immatricolazioni di auto nuove in Europa, nel mese di settembre. Lo rilevasecondo cui le immatricolazioni in tutta Europa (Unione Europea, Gran Bretagna e paesi Efta) sono risultate a settembre pari a 1,16 milioni di veicoli con un incremento dell'11,1% rispetto allo stesso mese del 2022.Nell'Unione Europea le immatricolazioni ammontano a poco più di 861 mila unità, con una crescita annua del 9,2%.Tra i maggiori paesi dell'Unione spicca il balzo dell'con un incremento su base annua del 22,7%, 136.237 immatricolazioni di auto nuove. Segue lacon una crescita del mercato del nuovo del 10,7%, mentre il mercato tedesco ha segnato un lieve calo dello 0,1% rispetto a settembre 2022.Il bilancio deiper la UE è di un incremento del 16,9% a 7,94 milioni di veicoli immatricolati.