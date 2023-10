Banche, Visco: "Unione bancaria incompleta a 10 anni da istituzione SSM"

(Teleborsa) -nel settore bancario emerge, sempre più sentita di unae, dunque, di un". E' quanto affermato da, Governatore della, in apertura del convegno "Ssm Regulation, ten years since", organizzato da palazzo Koch in collaborazione con l'Università Roma Tre e il Centro di ricerca Paolo Ferro-Luzzi.Tale codice - ha spiegato il governatore - ", ovvero i requisiti patrimoniali minimi, ma anche glidegli Istituti creditizi, in un'ottica più ampia che concerne tutte ledi attività che le banche sono chiamate a svolgere. Tale meccanismo, inoltre, dovrebbe essere il più possibile"."Dieci anni fa - ha spiegato Visco -all'interno dell’Area Euro" e quindi "si è accelerato ulteriormente il processo di armonizzazione del diritto bancario". Ciò - ha spiegato Visco - si è sviluppato in: la decisione di concentrare i, che si è tradotto nella necessità dell'Istituto di assicurare la pariteticità di trattamento a tutte le banche europee, applicando 20 diverse normative nazionali;sui progetti normativi, inclusi quelli nazionali, in ambito bancario;e la separazione fra politica monetaria e di vigilanza micro prudenziale.ha portato, tra l’altro, all’esercizio di poteri di vigilanza su tutti gli enti creditizi che operano nell’area dell’euro, in conformità con rche erano e continuano ad esserenell'ambito dell'UE. Questaè ancora, ha riconosciuto il governatore, ribadendo chesu un grado più avanzato didi tali norme" ed è quindi sarebbe "auspicabile avviare una valutazione sistematica ed esaustiva a livello comunitario del modo in cui le attuali direttive sulle regole bancarie possono essere integrate un unico atto legislativo globale".Visco ha poi ricordato che grazie alla vigilanza unica si è raggiunta unae sono state "ridotte le operazioni di arbitraggio" nell'ambito dell'area della moneta unica, ma la vigilanza unica "ha anche agito da, volto a rafforzare la solidità e la patrimonializzazione". Un risultato che si è tradotto in un vantaggio durante le recenti crisi del Covid-19 e della guerra Russia-Ucraina, ma anche in occasione delle crisi bancarie in USA e Svizzera.La Vigilanza Unica, ma piuttosto una parte – seppur fondamentale – dell'che, a dieci anni dal regolamento istitutivo del SSM, soprattutto sul fronte dellai e della", ha riconosciuto il Governatore, aggiungendo "va da sé che nessun meccanismo di vigilanza bancaria – per quanto efficiente – può estinguere il rischio di crisi bancarie, soprattutto se si considerano le transizioni senza fine cui è soggetto il settore bancario nell’era digitale, come dimostra il recente collasso di alcune banche regionali statunitensi"Questo è non è il momento di entrare nei dettagli di un dibattito molto tecnico, ma – a mio avviso –considerare le frontiere della", ha concluso Visco.