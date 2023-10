Cucinelli, titolo in rally festeggia numeri fatturato e rialzo guidance

Brunello Cucinelli

FTSE Italia All-Share

re del cachemire

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,98% sui valori precedenti.La maison del lusso italiana ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con ricavi pari a 818,4 milioni di euro, con una crescita del 27,5%. "Nei primi nove mesi di questo anno particolarmente bello abbiamo realizzato un'importante crescita di fatturato e di immagine, e vista la grande qualità delle vendite, immaginiamo di conseguenza un profitto sano e bello ha commentato Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo - Ci appare forte la richiesta di capi di alta qualità e artigianalità, manufatti che rappresentano quella idea di "lusso silenzioso e prezioso", che riflette la nostra personalità."Sulla base di queste considerazioni abbiamo scelto disul fine anno portandole dal 19% a un incremento tra il 20% e il 22%. Visti gli ottimi "Sell out" della stagione Autunno-Inverno 2023 e l'eccezionale raccolta ordini per quella di Primavera-Estate 2024, conserviamo inoltre la visione molto positiva sul nostro equilibrato progetto di crescita per il 2024, che abbiamo stimato intorno al 10%".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 73,48 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 75,53. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 77,58.