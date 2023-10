Dalla Manovra al PIL, cosa ha detto Bonomi

(Teleborsa) -ma quello che noi adesso vogliamo vedere è quanto verrà messo per lo stimolo agli in vestimenti, che è una cosa molto importante in questo Paese in quanto stanno rallentando in maniera molto forte". È il giudizio sulla manovra economica per ilnel corso della trasmissione Agorà su Rai Tre, dal presidente di Confindustria,che avevano era molto difficile pensare a interventi strutturali se non s'interviene sulla riqualificazione della spesa pubblica. Il tema è questo: per trovare le risorse necessarie per fare interventi strutturali bisogna aggredire la spesa pubblica corrente che, in questo Paese ogni anno, è pari a oltreDunque, "sedella spesa pubblica e si può e si deve fare - ha aggiunto - avremmo a disposizione le risorse per fare gli interventi strutturali".-"Noi non siamo stati né troppo ottimisti prima e non siamo pessimisti adesso, se guardiamo alle proiezioni dicono che quest'anno cresciamo del +0,7-0,8%. La GPer i lavoratori dipendentie guardando agli interventi visti fino a oggi "non è una vera flat tax ed erano rivolti solo a una piccola platea di dipendenti. Non è quella la strada anche perché la Costituzione è ben chiara sulla progressività della contribuzione".