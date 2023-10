Danieli, Benedetti: prevediamo domanda in flessione dopo periodo di boom

Danieli

(Teleborsa) - "L'anno 2022 e i primi 6 mesi del 2023 sono stati eccezionali per i produttori di acciaio in Europa e particolarmente in USA.. Probabilmente faranno eccezione l'India e le regioni SEA e MENA che invece prevedono un aumento dei consumi". Lo ha affermato, presidente di, nella lettera agli azionisti pubblicata in occasione della presentazione del bilancio annuale 2022/2023.Come già comunicato a fine settembre, l'si è chiuso con un utile netto di 243,6 milioni di euro (+11% rispetto all'esercizio precedente), un EBITDA di 423,9 milioni di euro (+18%) e ricavi operativi di 4.102,1 milioni di euro (+13%).Per quanto riguarda l'area, "l'andamento del mercato dell'acciaio negli ultimi 2/3 anni ha prodotto bilanci positivi per l'industria siderurgica. Da qui l'aumento deglidi CO2", ha scritto il presidente del gruppo quotato su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica."Il risultato è che abbiamo un(MOL) - ha sottolineato Benedetti - Inoltre le tecnologie innovative Danieli con il Digimelter, che sostituirà progressivamente la tecnologia esistente dei forni elettrici tradizionali, e il Direct Rolling (DUE e MI.DA.), hanno un crescente successo sul mercato internazionale, tant’è che i concorrenti hanno abbandonato le loro tecnologie per copiare le nostre". In conclusione, "buono il portafoglio ordini grazie al mercato positivo dell'acciaio negli ultimi 2/3 anni ma anche per le tecnologie innovative che Danieli ha - ha aggiunto -per perseguire la digitalizzazione degli impianti siderurgici".In merito all'Acciaierie Bertoli Safau, Benedetti ha detto che il "mercato positivo dell’acciaio ha contribuito a raggiungere buoni risultati di bilancio" e che Danieli si sta "che caratterizzerà i prossimi due anni circa, anche se riteniamo che sarà meno sentita nel settore degli acciai speciali".Ladi Danieli a livello di gruppo per l'è di: fatturato: 4,0-4,3 miliardi di euro; EBITDA di 400-430 milioni di euro; PFN a 1,4-1,6 miliardi di euro; Order Backlog a 6,0-6,5 miliardi di euro.