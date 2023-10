Debito pubblico, mese di giudizi per l'Italia: si inizia oggi con il rating di S&P

(Teleborsa) - Arriverà oggi il primo dei cinque giudizi delleche da qui a un mese saranno chiamate a valutare il, anche alla luce dellavarata dal governo Meloni. La prima agenzia ad esprimersi saràche il 21 aprile aveva confermato il rating italiano al livello BBB con outlook stabile, riconoscendo un approccio prudente del governo sui conti. "L’elaborazione della legge di bilancio 2024 sarà importante nel valutare l’impegno del governo a questa prudenza", aveva però già segnalato S&P.Intano la giornata didel rating S&P ha visto ildecennale superare la soglia del 5%, per poi ripiegare al 4,94% con unoin chiusura a 201 punti.Dopo S&P, la prossima settimana – il 27 ottobre – toccherà a. Per l’agenzia canadese, che a maggio aveva promosso la capacità di resistenza della nostra economia, il rating dell’Italia è al livello dicon trend stabile. Il 10 novembre sarà invece la volta di, che il 12 maggio scorso ha confermato il rating a BBB con prospettive stabili. Ma l'appuntamento che desta più preoccupazione è la presentazione del rating di, fissato per il 17 novembre. L’agenzia è di fatto in stand by da maggio, quando decise di non aggiornare il rating. L’attuale giudizio classifica l’Italia acon prospettive negative e a fine aprile la stessa agenzia evidenziava in un report come l’Italia fosse l’unico Paese tra quelli “coperti” a rischiare "di perdere l’’investment grade". Un eventuale declassamento collocherebbe infatti l’Italia nella categoria “junk”.L'ultima ad esprimersi sarà invece la, chiamata a dare la propria valutazione sulla manovra. Il Documento programmatico di bilancio è stato inviato lunedì, subito dopo il via libera in cdm. Ma la validazione arriverà solo tra un mese. Bruxelles ha infatti già detto che pubblicherà il proprio parere con il pacchetto autunnale del semestre europeo previsto per il 21 novembre.