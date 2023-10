Debole il settore utility italiano (-0,53%), scambi al ribasso per algoWatt

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

ERG

Italgas

Hera

mid-cap

Alerion Clean Power

IREN

small-cap

algoWatt

Greenthesis

(Teleborsa) - Movimento fiacco per il, che chiude la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l'Ilha chiuso a quota 32.314,2, con una flessione dello 0,53% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 343, dopo aver aperto a 345.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, composto ribasso per, in flessione del 2,84% sui valori precedenti.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dell'1,06%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,85%.Tra leitaliane, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,62%.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,72%.Tra ledi Milano, chiusura negativa per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,76%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dell'1,05%.