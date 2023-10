Europa in calo. Italia alla prova del rating

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, insieme agli altri mercati europei, appesantiti dalla situazione geopolitica internazionale. I timori sono di un’escalation delle tensioni in Medio Oriente che spinge i prezzi del petrolio e dell’oro.Sullo sfondo restano gli occhi puntati sulle banche centrali, all'indomani del discorso del, che ha rimarcato come l'inflazione resti troppo alta e se i dati lo renderanno necessario non ha escluso nuovi rialzi in futuro.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,059. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.985,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,43% e continua a trattare a 89,63 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +199 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,93%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,22%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,80%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,09%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,98% sul, in attesa dell', previsto in serata, primo banco di prova dopo la presentazione della manovra di governo; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 29.263 punti.di Milano, troviamo(+3,84%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,19%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,79%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,79%.Occhi suall'indomani delle parole dell'azionista Vivendi che sull'offerta vincolante di KKR per Netco vuole esprimere la propria posizione in un'assemblea straordinaria.del FTSE MidCap,(+3,56%) festeggia i dati del fatturato ed il rialzo della guidance. Bene inoltre(+1,29%),(+1,11%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,04%.scende del 2,90%.