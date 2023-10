Eventi e scadenze del 20 ottobre 2023

Lunedì 16/10/2023

Mercoledì 18/10/2023

Giovedì 19/10/2023

Venerdì 20/10/2023

(Teleborsa) -- Sede generale della FAO - In concomitanza con le celebrazioni del "World Food Day", il Forum mondiale dell’alimentazione ospiterà una serie di eventi a Roma. Focus su "La trasformazione dei sistemi agroalimentari accelera l’azione per il clima". Parteciperanno circa 10 000 persone, tra cui esperti, agenti del cambiamento e leader, che, insieme, si confronteranno sulle criticità che affliggono i sistemi agroalimentari- Torino - Il Congresso Nazionale “Lavoriamo insieme per il nostro futuro”, organizzato dal Consiglio nazionale della categoria con l’Ordine territoriale di Torino. Focus su sostenibilità, fisco, IA, PNRR, internazionalizzazione e Cybersicurezza. Attesi oltre 1.600 professionisti provenienti da tutta Italia. Tra gli interventi, i ministri Calderone, Fitto, Pichetto Fratin, Urso e il viceministro Leo- 12a edizione dell'appuntamento che valorizza l'eccellenza delle realtà italiane nel settore agroalimentare ed eno-gastronomico. Il seminario, organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università di Roma "Tor Vergata", si svolge presso Fiera Roma, nell'ambito di "Welfair"- Allianz-MiCo di Milano - Il Salone riunisce i principali player del settore con workshop e incontri per capire i nuovi trend, le opportunità del mercato e le nuove dinamiche da tenere in considerazione per una rapida crescita nel mercato italiano- Treviso - 9a edizione del Festival, promosso dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dalla Società italiana di Statistica (SIS) e dalla Società Statistica ‘Corrado Gini’. "Misure possibili per un mondo fuori misura. Statistiche, dati … dati di fatto" è il tema scelto per questa edizione- Slovenia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Francia e Irlanda - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Regno Unito, Olanda e Grecia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Washington DC - Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in rappresentanza dell'UE per il 27* meeting tra gli USA e l'UE, verranno ricevuti dal presidente Biden alla Casa Bianca- Fiera di Roma - Grande evento europeo sull'innovazione: manifattura digitale, IoT, robotica, intelligenza artificiale, economia circolare, agritech, digital manufacturing, e-sports, big data, aerospazio, metaverso e realtà aumentata. Organizzato dalla Camera di Commercio di Roma08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:30 -- Roma - CONSOB e Università di Roma Tor Vergata organizzano presso l’ABI, (Associazione Bancaria Italiana)un Convegno per la presentazione del Quaderno Giuridico Consob n. 29 "AI e abusi di mercato: le leggi della robotica si applicano alle operazioni finanziarie?10:00 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà all'Accademia dei Lincei per il Seminario congiunto della Corte Costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia Europea16:00 -- Roma – Banca d’Italia - Il Convegno è organizzato da Banca d’Italia, Università Roma Tre e Centro di ricerca Paolo Ferro-Luzzi Grandangolo. Interviene: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi17:00 -- Vicenza - All'Assemblea Confindustria Vicenza "L'Europa allo specchio. Quale ruolo nel nuovo scacchiere mondiale?", partecipano, tra gli altri, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia e Carlo Bonomi, Presidente Confindustria17:00 -- Roma, sede Poste Italiane - All'evento interverranno il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'AD di Poste Italiane Matteo Del Fante e il Condirettore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco- Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive