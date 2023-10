Ex Ilva al collasso, Governo convoca Sindacati: "Servono risposte"

(Teleborsa) -a sono stati convocati a Palazzo Chigi, alle 11.15, per discutere del futuro di Acciaierie d'Italia. Lo riferiscono fonti sindacali. L'incontro avviene nel giorno dello sciopero di 24 ore, con manifestazione nazionale a Roma, proclamato dalle organizzazioni di categoria in tutti gli stabilimenti ex Ilva.per dirigersi a piazza Santi Apostoli, dove sono previsti i comizi dei leader di Fim, Fiom e Uilm. I sindacati avevano chiesto la riapertura della discussione sul futuro dell'azienda, soprattutto all'indomani delle parole del presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabé, che in audizione nella commissione Attività produttive della Camera aveva messo il proprio mandato a disposizione del Governo lanciando, allo stesso tempo, l'allarme sul rischio di fallimento imminente del gruppo siderurgico. Le categorie dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil sollecitano il Governo ad assumersi le proprie responsabilità per arrivare a una soluzione condivisa che consenta il rilancio produttivo del gruppo e garantendo l'occupazione dei lavoratori diretti, dell'indotto e dell'Ilva in AS, la sostenibilità ambientale e la continuità dei progetti di decarbonizzazione.Intanto, i segretari generali di Fim, Fiom e Uil, Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, si sono staccati dal corteo dei lavoratori.evitare la sua messa in liquidazione. Andiamo a Palazzo Chigi per dire che la trattativa c'è e che vogliamo garantire un futuro ai lavoratori di tutti gli stabilimenti e dell'indotto. Non siamo rassegnati, non è il momento di mollare. Siamo al minimo storico della produzione di acciaio. Il governo deve ricostruire le condizioni per dare un futuro industriale, occupazionale e ambientale. Dal governo ci aspettiamo risposte chiare". Così il segretario generale della Fim, Roberto Benaglia, prima di recarsi a Palazzo Chigi per l'incontro sul futuro degli stabilimenti italiani dell'ex Ilva.. Lo ha detto il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a ReStart nel giorno dello sciopero dei lavoratori degli stabilimento dell'azienda siderurgica. "Oggi produce 3 milioni di tonnellate, ne dovevano produrre nove - ha ricordato - abbiamo dato un miliardo all'azienda, che non ha chiaro qual sia il piano industriale. Il Governo non comunica gli obiettivi di quel sito". Bombardieri ha aggiunto che "non possiamo continuare a registrare migliaia di lavoratori in cassa integrazione perché i fondi dati all'Ilva stanno finendo con ricadute su tutte le aziende della filiera dell'acciaio. Chiediamo scelte chiare sulle politiche industriali""Siamo vicini ai lavoratori dell'ex Ilva e alle categorie che oggi manifestano a Roma. Non ci sono scorciatoie. Bisogna fare arrivare un segnale forte al Governo e a Arcelor Mittal: bisogna rilanciare gli investimenti, rialzare la produzione, portare avanti gli interventi di ambientalizzazione, far rientrare le persone dalla cig e assicurare una prospettiva all'ex Ilva di rilancio e rafforzamento dell'intera filiera dell' acciaio nel nostro Paese, condizione necessaria per sostenere più complessivamente la nostra politica industriale". Lo detto a Bari il segretario generale della Cisl,, a margine dell'assemblea organizzativa della Cisl Puglia.