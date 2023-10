Gas si conferma volatile: cosa aspettarsi per l'inverno

(Teleborsa) -e, dopo un’estate relativamente tranquilla, ila causa di fattori geopolitici e delle preoccupazioni per la stagione invernale, a dispetto degli elevati livelli di stoccaggio raggiunti in Europa. Il riacuirsi degli, infatti, ha portato le quotazioni ad un repentino rialzo, non solo quelle del gas, ma anche quelle petrolifere, spingendo il prezzo di questa commoditydai circa 30 euro/mwh segnati durante l'estate.Il prezzo del gas ha registrato un’elevata: repentine oscillazioni si sono registrate nelle quotazioni dei contratti futures per il periodo di competenza di ottobre, che si sono mosse più volte, anche a causa di alcuni scioperi nel settore LNG presso gli stabilimenti Chevron in Australia.Ma cosa si prospetta per i mesi a venire?, come dimostrano gli altissimi livelli di stoccaggio. Tuttavia, si potrà valutare la resilienza del sistema solamente all’abbassarsi delle temperature", commenta, Responsabile Trading e Dispacciamento di, che ha pubblicato il report trimestrale sul gas.Tuttavia, si segnala cheattuale aggiunge un ulteriore peso sull’inverno che potrebbe essere caratterizzato da improvvisi aumenti di prezzo guidati dalle notizie e dalle paure legate ai conflitti, alternate a periodi di maggior tranquillità".un dato molto incoraggiante in vista dell'inverno. Il livello di riempimenti delle riserve europee a settembre ha, che equivale al valore più alto registrato a fine settembre dal 2017..Sebbene a settembre i flussi diabbiano subito un calo, il loro livello rimane alto, così come il lorodel totale, mentre la domanda resta stabilmente bassa, anche per effetto dei cambiamenti climatici, che hanno fatto registrare temperature insolitamente elevate.Con unada inizio anno, si ritiene chequest'autunno: la maggiore frequenza di eventi climatici estremi e la dipendenza europea dalle forniture di Gas Naturale Liquefatto (LNG).Il- si spiega - aumenta la frequenza di eventi meteorologici estremi.sia in Europa che in Asia potrebbero portare ad un aumento della domanda di gas che non potrebbe essere soddisfatta dalle sole importazioni di LNG, come ci ha insegnato il 2022.Monitorare lasarà quindi cruciale nei prossimi mesi per comprendere le dinamiche che guideranno il mercato. L’elevato contributo dell’LNG nel soddisfare la domanda di gas sia europea che asiatica implica che, in caso di aumento della domanda di gas in Oriente, l’Europa entrerebbe inper l’approvvigionamento di gas. Questoscenario porterebbe a una “corsa” all’approvvigionamento di LNG, provocando un rapido aumento del prezzo.