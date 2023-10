Giappone rendimenti record e inflazione sotto il 3%. BoJ interviene

(Teleborsa) - In Giappone, l’inflazione è scesa. L'indice dei prezzi al consumo di settembre è sceso, infatti, al 2,8% rispetto al 3,1 di agosto, una lettura leggermente superiore alle previsioni degli analisti che attendevano un calo al 2,7%. L'indice dei prezzi è tuttavia ancora superiore all’obiettivo del 2% della(BoJ).Inoltre l'inflazioneè scesa al 4,2%, a settembre, rallentando solo in misura lieve rispetto al 4,3% di agosto.Dunque un segnale diche potrebbe spingere la BoJ ad unarispetto ad una politica monetaria incentrata tuttora, in Giappone, sui tassi negativi. Gli addetti ai lavori guardano con apprensione all’imminente meeting che si concluderà il prossimo 31 ottobre.Nel frattempo, la Banca centrale è intervenuta nel mercato dei titoli di stato giapponesi (JGB): si tratta della quinta volta questo mese, dopo che il rendimento a 10 anni è salito a un nuovo massimo decennale. Il rendimento del JGB di riferimento è salito allo 0,845% proprio all’inizio della giornata di negoziazione, top da luglio 2013, dopo aver rivisitato i massimi anche il giorno precedente.