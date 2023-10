Il CAF festeggia 30 anni di attività

(Teleborsa) - Delega Fiscale, lotta all’evasione e il ruolo sociale dei CAF che, con oltre 20 milioni di Dichiarazioni dei redditi e oltre 10 milioni di ISEE, sono diventati il primo vero punto di contatto tra lo Stato e le Famiglie italiane: sono i temi principali affrontatiAl dibattito, coordinato dal Presidente della Consulta dei CAF,, hanno partecipato il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,, il Commissario Straordinario dell’Inps,, il Responsabile della Direzione Centrale Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate,. Presenti anche, Professore di Diritto Tributario all’Universita` LUISS di Roma,, Direttore Piattaforma Notifiche e Interoperabilita` di PagoPA e, Presidente della Fondazione Bruno Buozzi e "padre", nel 1993, del Modello 730 per la Dichiarazione dei Redditi.Collaborare tutti insieme, in particolare nella lotta all’evasione, e` fondamentale: l’impunita` fiscale, che nel nostro Paese ha raggiunto cifre intorno ai 100 miliardi di euro, va affrontata seriamente. Siamo per il Concordato preventivo biennale che ci aiuterebbe a combattere l’evasione magari anche utilizzando le moderne tecnologie come l’Intelligenza artificiale", ha dichiarato in Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,"I CAF sono un partner fondamentale. La vicinanza ai cittadini, la presenza capillare sul territorio e la forte competenza dei loro professionisti sono un valore fondamentale per noi e per il Paese", aggiunge il Commissario Straordinario dell’INPS,"I CAF svolgono il ruolo chiave di contatto tra le famiglie e le istituzioni. Il nostro Istituto e` impegnato a semplificare la vita dei contribuenti: per questo stiamo lavorando alla Dichiarazione precompilata che avra` un’interfaccia diversa e molto piu` accessibile alle persone", dichiara il Responsabile della Direzione Centrale Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate,"La nostra presenza capillare sul territorio, con oltre 30.000 sedi e 50.000 addetti, conferma il ruolo cruciale di intermediazione dei CAF tra istituzioni e cittadini. Siamo il primo punto di contatto per le Famiglie che vogliono accedere a prestazioni sociali e le aiutiamo negli adempimenti e nella gestione delle pratiche con la Pubblica Amministrazione", dice il Coordinatore della Consulta dei CAF,"Come CAF da sempre mettiamo al centro le persone e svolgiamo a tutti gli effetti un ruolo sociale nel nostro Paese: lo abbiamo fatto anche durante la pandemia e continueremo a farlo: siamo facilitatori digitali per i cittadini e prezioso supporto per le Istituzioni anche nella lotta all’evasione fiscale",