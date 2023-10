In rosso Wall Street. Dubbi su mosse Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,75% sul; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.278 punti, ritracciando dello 0,85%. In ribasso il(-0,85%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,62%).Il listino americano subito dopo le parole del presidente della Fed, Powell era passato in positivo salvo poi annullare i guadagni. Il banchiere ha dichiarato che la banca centrale statunitense "procederà con cautela" a ulteriori aumenti dei tassi di interesse. "L'inflazione è ancora troppo alta, e alcuni mesi di dati positivi sono solo l'inizio di ciò che servirà per creare fiducia nel fatto che l'inflazione si sta muovendo verso il basso in modo sostenibile verso il nostro obiettivo", ha detto in un discorso all'Economic Club di New York.Gli investitori continuano a valutare le tensioni sulla questione mediorientale, l'andamento della stagione delle trimestrali e le indicazioni sul percorso dei tassi di interesse da parte delle banca centrale americana.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,20%),(-1,25%) e(-1,08%).Tra i(+1,69%),(+1,67%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,52%.Calo deciso per, che segna un -2,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.(+16,05%),(+2,28%),(+1,10%) e(+0,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,30%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,27%.Scende, con un ribasso del 4,96%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI composito (preced. 50,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 49,8 punti)15:45: PMI servizi (preced. 50,1 punti)14:30: Redditi personali, mensile (preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (preced. 0,4%).