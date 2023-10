Lusso, nuovi target per Cucinelli e Ferragamo

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Nuovi target price per alcuni titoli del comparto lusso, quotati a Piazza Affari. In particolare di tratta diche ieri ha rilasciato numeri positivi sul fatturato, nei primi nove mesi dell'anno, e alzato le proprie stime sui ricavi annuali.Gli analisti diconfermano il giudizio "buy" sulla maison del lusso italiana ed alzano il prezzo obiettivo a 97 euro. Stessa valutazione (buy) per gli esperti diche portano il target sul prezzo a 90 euro. Per l'ufficio studi dila raccomandazione è "hold" ed il prezzo obiettivo viene ridotto a 79 euro. Attualmente il titolo Cucinelli quota a 74,2 euro con un rialzo del 3,56%.Oggetto di una revisione del prezzo è anche: gli analisti diconfermano la valutazione "Underweight" e tagliano il prezzo a 11,5 euro rispetto agli 11,6 euro delle attuali quotazioni. "Sell" è l'indicazione, invece, diche riduce il target price a 11 euro.