Maker Faire 2023, ENEA presenta superalimenti e altre innovazioni per cibo e sostenibilità

(Teleborsa) -ad alto valore aggiunto ottenuti da, orti urbani per coltivare al chiuso senza pesticidi e con il minimo utilizzo di energia e acqua, farine proteiche da insetti, insieme a soluzioni avanzate per ridurre gli sprechi e garantire sicurezza e qualità in campo agroalimentare. Sono alcune delle tecnologie e soluzioni chepresenta a, l’evento europeo sull’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, dove ricercatori, innovatori, studenti e famiglie si incontrano per condividere idee e soluzioni tra creatività, ricerca e tecnologia (Fiera di Roma, 20-22 ottobre 2023, ore 10-19, via Portuense 1645-1647).Oltre a presentare le più recenti innovazioni in campo agroalimentare e della bioeconomia circolare, in questa edizione intitolata “”, organizzata dalla Camera di Commercio di Roma, ENEA parteciperà al concorso "”, che premierà i migliori progetti di elettronica per la qualità della vita e la sostenibilità ambientale.Nel dettaglio, la presenza ENEA negliP890, P863 e P841.