Medio Oriente, Meloni domani al vertice in Egitto

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio, a quanto si apprende, sarà domani al Cairo per partecipare al “sul conflitto in Medio Oriente, insieme al presidente palestineseleader e rappresentanti da tutto il mondo e al segretario generale delle Nazioni UniteNon ci saranno, invece,Oltre al presidente egizianoIl presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, i ministri degli Esteri diSecondo quanto si apprende, parteciperanno al vertice anche l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica esteraE' già al Cairo il primo ministro britannicoche secondo una dichiarazione del suo ufficio, sta tenendo colloqui "Nei colloqui,sottolineeràspiega il suo ufficio.Intanto, la Russia ha contatti con Hamas per cercare di ottenere il rilascio degli ostaggi rapiti in Israele. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Tel Aviv, Anatoly Viktorov. "Naturalmente - ha detto il diplomatico in un'intervista a Izvestia, ripresa dall'agenzia Tass