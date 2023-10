Mercati europei deboli. Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente, i rendimenti in rialzo ed i rischi su crescita economica e inflazione. Un quadro a tinte fosche che condiziona il sentiment degli investitori.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,059. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (+1,25%) si attesta su 89,48 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +198 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,91%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,76%. Deboleche riporta un moderato -0,16%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,44% sul, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 29.426 punti.di Piazza Affari, resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,30%.avanza dello 0,97%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,25%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,84%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,40%.di Milano,(+4,82%) che festeggia i dati sul fatturato. Bene inoltre(+2,90%),(+1,50%) e(+0,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,94%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,41%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,37%.