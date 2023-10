Olidata, Banca Finnat avvia copertura con Sell e TP a 0,22 euro

Olidata

(Teleborsa) - Banca Finnat hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, con unper azione e unaGli analisti scrivono che il gruppo è attivo, tramite(PMI innovativa costituita nel 2008), come System Integrator nel settore dei servizi digitali, operando nei mercati B2A e B2B, offrendo soluzioni complete nel campo della Cyber Security, dei Big Data, dell'Intelligenza Artificiale, dello Sviluppo Software e dell'ideazione di sistemi GIS e IOT. Il fatturato di Sferanet, principale controllata del gruppo, è generato per circa il 35% da contratti con lae per il 65% circa da rapporti con ilSulBanca Finnat stima un tasso di incremento medio annuo del fatturato operativo del 15,3%, con una crescita media annua attesa del margine operativo lordo (EBITDA) del 52,1% e del risultato netto di circa il 57%.In particolare, l'utile dovrebbe crescere a circa 2 milioni di euro al 2026 da 414 migliaia attesi a fine 2023 e rispetto ad un utile di 323 migliaia raggiunto a consuntivo 2022, per un net margin alquanto limitato al 2,2% atteso a fine periodo dallo 0,7% previsto a fine esercizio 2023. 114,9 milioni di azioni a dividersi un monte utili medio di 1,2 milioni di euro nel quadriennio 2023/2026 determinano un "", viene sottolineato."Purtuttavia, la performance del titolo, dalla riammissione, ha", si legge nella ricerca.