PWC: nel 2027 il mercato E&M italiano varrà 42,1 miliardi di euro

(Teleborsa) - "(CAGR ’22-’27: +3,2%). Il settore vive di continui momenti di cambiamento cercando il punto di equilibrio tra stimoli e opportunità globali con peculiarità locali. Le esigenze dei consumatori sono varie e devono essere studiate abilitando modelli di intrattenimento, comunicazione e consumo in linea o che siano in grado di andare oltre", ha dichiarato, Partner PwC Italia, TMT Leader.Dai risultati riportati nella, "Resetting expectations, refocusing inward and recharging growth", emerge che "Nel 2027 il mercato E&M italiano varrà 42,1 miliardi di euro (CAGR ‘22-’27: +3,2%). I trend positivi del 1° semestre spingono la crescita: attesi ricavi complessivi a 37,7 miliardi di euro a fine anno. Il mercato E&M italiano è cresciuto a 35,9 miliardi di euro nel 2022 (y-o-y +3,7% rispetto al 2021). La spesa Consumer crescerà con un CAGR ’22-’27 del +2,9% dai €25,4 miliardi del 2022. Il mercato Advertising crescerà con un CAGR ’22-’27 del +3,9% dai €10,5 miliardi del 2022".Il report delinea le previsioni del mercato E&M al 2027Cinema, Musica-Radio-Podcast, Video (TV lineare e OTT, inclusa la relativa pubblicità), Libri, Periodici, Quotidiani, Business-to-Business (B2B), Pubblicità Out-Of-Home (OOH), Pubblicità online, Video games e esports, Generative AI, Realtà virtuale-Realtà aumentata-Metaverso e Telecomunicazioni (Ricavi da Accesso ad Internet, 5G e Consumo dati). La 15esima edizione del report PwC analizza l’evoluzione della spesa nel settore basata sui dati storici dei 5 anni precedenti e sulle previsioni dei 5 successivi.In linea con la crescita complessiva del PIL italiano del +3,7%, il settore E&M, tradizionalmente influenzato dall'andamento del contesto macroeconomico, consolida il proprio percorso di crescita, registrando nel 2022 un incremento del +3,7% e un valore di mercato di oltre 35,9 miliardi di euro del 2022, superiore ai livelli pre-pandemici.Analizzando la crescita registrata nel 2022 dal comparto, si rileva un aumento rispettivamente del 3,4% per la spesa Consumer e del 4,3% per quella inerente all’Advertising, confermando lo stretto legame che intercorre fra le due macrocategorie del mercato.Prosegue, anche grazie all’attesa di attuazione delle mission di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture e lotta al digital divide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I benefici derivanti dalla forte interconnessione degli investimenti pubblici e privati catalizzano lo sviluppo delle tecnologie abilitanti alla base dell’evoluzione del settore E&M, con effetti positivi sulla crescita dei segmenti Digital e sulla progressiva interazione dei segmenti tradizionali con le nuove tecnologie "phygital".Se da un lato le tecnologie emergenti ed i nuovi modelli di business spingono la transizione digitale in logica technology-push, dall’altro le esigenze di consumo e fruizione di prodotti e contenuti creano le condizioni ideali per il proliferare di iniziative native digitali, in logica demand-pull. Gli attori di mercato e le forze in gioco tendono ad ampliare il gap esistente fra i segmenti non-digital e digital. Quest’ultimi vedranno, guidata dall’aumento di ricavi della pubblicità online e dai servizi di streaming OTT e resa possibile dallo sviluppo di reti di accesso a Internet ad alta velocità ed affidabilità.Tuttavia,, seguite dalla riduzione del potere di acquisto dei consumatori e dalla riduzione degli investimenti in alcuni segmenti di mercato, hanno influito trasversalmente su tutti i settori, generando degli effetti asimmetrici a seconda delle caratteristiche di ogni business.Il settore E&M nel suo complesso, ridisegnando le catene del valore e le modalità di perseguire i business, anche grazie alla pervasività che i mezzi di intrattenimento e media hanno in altri settori. L’integrazione tra mezzi di comunicazione diretta, utilizzati dalle aziende di numerosi settori industriali, e quelli di comunicazione indiretta - ovvero gestiti attraverso il mercato dei media e dell’intrattenimento in senso stretto - risulta molto forte. Per tutti questi motivi, nel suo insieme il settore E&M ha proseguito nel percorso di crescita tracciato e ha superato nel 2022 i livelli pre-pandemici.L’impulso degli investimenti in nuove infrastrutture e tecnologie emergenti ridisegna progressivamente i confini della user experience, attraverso nuovi modelli di interazione e scambio di dati e meccanismi di engagement. In tale contesto, acquista sempre più rilievo il ruolo degli spazi virtuali come ambienti comunicativi e delle esperienze virtuali nelle modalità di fruizione di contenuti per i consumatori.I segmenti protagonisti della crescita dei prossimi anni saranno quelli maggiormente in grado di fornire al consumatore nuove esperienze immersive e coinvolgenti, come la Virtual Reality (CAGR +14,9% nel periodo dal 2022 al 2027), la cui crescita è correlata alla diffusione della tecnologia abilitante e alla possibilità di fornire contenuti sempre più vasti e adatti ad un pubblico eterogeneo. Secondo PwC, sarà determinante per il settore la capacità di consolidare le risorse e orientarsi verso un obiettivo comune, sfruttando anche la leva strategica delle operazioni di M&A.Si confermacome la componente OTT del segmento Video, la quale sfiorerà quota 30 milioni di utenti entro il 2027, a testimonianza della pervasività dei contenuti video on-demand come forma di intrattenimento."La centralità dei segmenti digital prevista per i prossimi anni non deve però far temere una completa cannibalizzazione dei mezzi di intrattenimento tradizionali, che continueranno ad essere ampiamente apprezzati dai consumatori., capace di attrarre il grande pubblico con titoli di impatto,continueranno a mantenere vive le principali venue del nostro Paese. Le regole di questo mercato continuano a cambiare in una competizione che premia chi sa guidare e indirizzare le potenzialità tecnologiche", conclude Capobianco.