SLB, ricavi e utili in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre

SLB

(Teleborsa) -, che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha chiuso ildel 2023 condi 8,31 miliardi di dollari (aumentati del 3% su base sequenziale e dell'11% su base annua),attribuibile di 1,12 miliardi di dollari (aumentato del 9% su base sequenziale e del 24% su base annua) eddi 0,78 dollari (aumentato dell’8% su base sequenziale e del 24% su base annua)"I nostri risultati del terzo trimestreda inizio anno con una crescita dei ricavi e dell'EBITDA rettificato rispettivamente del 19% e del 28% - ha commentatodi SLB - Questi risultati, che rafforzano le nostre ambizioni finanziarie per l'intero anno, sono stati guidati da una crescita sostenuta nei mercati internazionali, dove abbiamo registrato il nostro nono trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra anno su anno"."Rispetto allo stesso trimestre di un anno fa, isono cresciuti del 12%, superando il, che è aumentato del 6% - ha aggiunto - Anno su anno, i ricavi globali del terzo trimestre sono cresciuti dell'11% e il margine operativo del segmento al lordo delle imposte è aumentato di 153 punti base (bps) al 20%. Abbiamo inoltre aumentato il margine operativo del segmento al lordo delle imposte su base annua per l'undicesimo trimestre consecutivo".