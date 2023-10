Tokyo in calo dopo dato inflazione

Tokyo

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre piazze asiatiche, appesantita dal calo del mercato azionario statunitense, dopo che il Presidente della Fed, Powell, ha dichiarato che la banca centrale statunitense "procederà con cautela" a ulteriori aumenti dei tassi di interesse.A mettere sotto pressione, in particolare la borsa giapponese, è anche l’inflazione del Giappone misurata dall’indice dei prezzi al consumo CPI, salita a settembre del 3% su base annua.Sul sentiment degli investitori pesano inoltre le preoccupazioni di un allargamento del conflitto in Medio Oriente e le sue ripercussioni sull'economia globale.L'indicelascia sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dello 0,71%.Poco sotto la parità(-0,54%); sulla stessa tendenza, negativo(-1,25%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,33%; sulla stessa linea, variazioni negative per(-1,16%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,01%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%.Il rendimento dell'è pari 0,84%, mentre il rendimento delscambia 2,74%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,2%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 48,5 punti).