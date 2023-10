Vetro piano: 2022 sotto il segno della crescita

(Teleborsa) -, con una crescita del 20,7% rispetto al 2021, che continuerà, anche se a tassi più ridotti, nel 2023 (+4%) e nel 2024 (2,6%). Nel 2023 la domanda si attesterà a 1,264 miliardi di euro e sfioreràE' la fotografia scattata dal rapporto annuale dell’OVP – Osservatorio sulla trasformazione del vetro piano, promosso da Assovetro e realizzato da MCR – Management Consulting &Research, con il coordinamento scientifico diche contiene le analisi di mercato relative al 2022, le previsioni di chiusura relative al 2023 e le proiezioni per il 2024.In particolare,l’effettiva evoluzione dello scenario dipenderà da queste variabili: la crescita economica prevista per il 2024 che è stata più volte riviste al ribasso, l’aumento del costo del debito che rallenta gli investimenti immobiliari ed infine l’andamento dell’inflazione che potrà erodere i consumi delle famiglie.Nel 2022l’arredamento oltre il 20% (260 milioni di euro), le altre applicazioni (freddo, elettrodomestici, trasporti, esclusa automotive) circa il 10%, circa 99 milioni di euro di domanda di vetro.ha ottenuto performance record con un +28,9% sull’anno precedente, nel 2023 crescerà del +3,5% raggiungendo 885 milioni di euro. Il mercato del residenziale recupero, sostenuto dagli incentivi fiscali, ha trainato in modo determinante la forte crescita negli ultimi 3 anni, passando da 200 milioni di euro nel 2020 a 397 milioni di euro attesinel 2023. Nel 2024, la domanda risentirà della rimodulazione degli incentivi fiscali e le vendite di vetro piano per il segmento del residenziale recupero si attesteranno a 402 milioni di euro.anche la crescita della domanda di vetro nell’arredamento è stata positiva (+5,2%) e nel 2023 subirà un’ulteriore accelerazione con +6,2%, che proseguirà anche nel 2024 (+5,9%), quando il settore genererà un fatturato di circa 300 milioni per il settore del vetro piano.Quanto alle aziende di trasformazione del vetro piano hanno ottenuto performance economiche estremamente positive. Il ROS (Return on Sales) ha registrato un forte rialzo rispetto ai dati pre- Covid e, nel 2022 si attesta al valore record di 9,1%; la forte ripresa della redditività è confermata anche dall’andamento del ritorno sul capitale investito ROIC (Return on Invested Capital) che, nel 2022, è pari a 11,8%. IlL’incidenza dei crediti a breve sul totale attivo è in lieve rialzo, si tratta tuttavia di una dinamica fisiologica legata alla crescita della domanda e quindi del fatturato.