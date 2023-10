Wall Street debole con tensioni mediorientali e rendimento Treasury vicino al 5%

American Express

(Teleborsa) -, con gli investitori che si interrogano sullee sui. Mentre continua lo scontro tra Hamas e Israele a Gaza, gli Stati Uniti hanno detto di aver intercettato tre missili cruise e diversi droni lanciati dal movimento Houthi, vicino all'Iran, dallo Yemen e potenzialmente diretti contro IsraeleIeri, in un intervento a New York , Powell ha offerto spunti per tutti in termini di visioni dovish e hawkish, lasciandodei tassi perché l'economia si è rivelata più forte del previsto, ma sottolineando anche i rischi emergenti e laNon ci sonoper oggi negli Stati Uniti. Ieri i consueti dati settimanali sulle nuove richieste di sussidio sono calati a 198 mila da un precedente 211 mila, un minimo da fine marzo, l'indice di fiducia manifatturiera della Philadelphia Fed di ottobre è tornato a salire e le vendite di case esistenti sono calate, per il quarto mese, a settembre.L'assenza di letture macroeconomiche sarà sopperita dalle apparizioni dei funzionari della Fed, le cui parole saranno valutate attentamente in scia al discorso di Jerome Powell.Occhi anche al mercato obbligazionario, con ilche ieri haper la prima volta in 16 anni, prima di rintracciare leggermente.Gli investitori si trovano con una serie dida digerire da parte di importanti multinazionali, compresi i numeri di terzo trimestre in crescita grazie a spese sostenute),(ricavi e utili in crescita a doppia cifra nel terzo trimestre), outlook deludente per il 2024) e profit warning per domanda debole in Europa).Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,04% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.271 punti. In frazionale calo il(-0,36%); sui livelli della vigilia l'(-0,16%).