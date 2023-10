WindTre Business: accordo con Google per potenziare l'offerta di cybersecurity

(Teleborsa) -, attraverso la sua controllata, è il primo operatore italiano a siglare una partnership strategica conche consente di potenziare ulteriormente l’offerta di, denominata, dedicata al mercato Business. WINDTRE rappresenta il riferimento unico delle aziende per i servizi di connettività, sicurezza, cloud e data center. Security Pack include servizi proposti in modalità completamente gestita da, consentendo a tutte le aziende di accedere a soluzioni di cybersecurity più evolute che non sempre potrebbero essere implementate e gestite in autonomia dal cliente finale.L’accordo utilizza le soluzioni complementari di Google Cloud, che offrono tecnologie all’avanguardia nell’ambito data analytics, artificial intelligence (AI), machine learning e cybersecurity per il contrasto degli attacchi più evoluti. Al tempo stesso, WindTre e RAD mettono in campo le miglioridel mercato per adattare alla realtà italiana tutte ledi Google Cloud, in particolare i proactive cybersecurity services, anche per architetture cloud o multi-cloud, attraverso il servizio Chronicle e le funzioni di crisis management, incident response e threat intelligence, fornite tramite Mandiant.La sinergia tra WindTre, RAD e Google consente, quindi, di rispondere a tutte le necessità di sicurezza sia in, sia per quanto riguarda la protezione dei(Operational Technology), ovvero le risorse utilizzate, ad esempio, per monitorare e gestire i processi produttivi all’interno di un’azienda. La partnership offre anche la possibilità di integrare i nuovi sistemi nelle infrastrutture di security già acquisite dal cliente (Bring your own technology), per consentire la valorizzazione degli investimenti, fino alla ingegnerizzazione e alla realizzazione di infrastrutture di cybersecurity come i(SOC).L’erogazione del servizio è assicurata in modalità "h24, sette giorni su sette e con rapidissimi tempi di attivazione. Le nuove opzioni dibasate sull’accordo potranno essere acquistabili anche sul marketplace di Google Cloud.