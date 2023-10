Alluvione: mancano all’appello oltre 4,2 miliardi ma niente fondi per i danni

(Teleborsa) -, ma la finanziaria approvata dal consiglio dei ministri "non riserva neppure una risorsa alle famiglie, alle imprese ed ai paesi martoriati da centinaia di frane". Per questo motivo,eletti nella zona, invitandoli a presentare, con lo scopo di colmare il divario tra gli 8,9 miliardi di danni accertati e i 4,68 miliardi messi a disposizione finora dal governo.Ad esempio, chiedendo che ildi risorse supplementari — da più parti anticipato — venga postoma sottolineando anche che "a 150 giorni dagli eventi catastrofici di maggio" e "nonostante le rassicurazioni del Commissario e della struttura commissariale – su cui nutriamo la massima fiducia —", pari circa 335,5 milioni. "" e, di fronte alle quali "le cooperative, così come molte altre imprese, stanno cedendo allo sconforto".La recente Ordinanza Imprese di Figliuolo mette a disposizione, che sono largamente insufficienti per numerose realtà, a cominciare dalle cooperative agricole braccianti. La lettera riepiloga la contabilità dei danni accertati trae interventi di. Sono 4,68 invece i miliardi di euro stanziati nel complesso dal governo, che oltre a essere insufficienti, dovranno andare a coprire i danni non solo per l’Emilia-Romagna, bensì anche per Marche e Toscana."Nonostante le legittime aspettative di tutta la Romagna, — conclude quindi il testo — potrebbe non essere la manovra finanziaria 2024, appena approvata dal Consiglio dei Ministri a garantire le risorse economiche che mancano e che attendiamo. Il condizionale è d'obbligo, visto che il testo integrale della manovra non è ancora arrivato nelle mani di nessuno. E non basta, a rassicurarci, il fatto che qualcuno stia anticipando le nostre obiezioni, facendo notare che la piattaforma per raccogliere le richieste dei ristori messa a punto dalla Regione Emilia-Romagna, verrà attivata dal 15 novembre e che quindi è più sensato aspettare il mese prossimo, piuttosto che avviare in manovra un percorso basato su stime che poi rischiano di essere errate rispetto alle domande che verranno presentate effettivamente sul territorio".Ma, nel caso in cui le anticipazioni "su una così grave lacuna della manovra fossero confermate" la centrale cooperativa chiede ai parlamentari", che è nelle vostre possibilità e responsabilità", quello appunto di presentare proposte migliorative della norma.