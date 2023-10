Assemblea nazionale Anci, WINDTRE presenta il progetto Smart City

(Teleborsa) -sarà presente all'che si terrà a Genova dal 24 al 26 ottobre, per presentare ile i servizi dedicati alla pubblica amministrazione locale con l'obiettivo di sostenere i comuni nel loro percorso verso il modello di città intelligente. Sono già molti i comuni che hanno aderito alcon l'obiettivo di accrescere le competenze tecnologiche e di progettare soluzioni innovative dedicate a cittadini e imprese del territorio. Efficienza energetica, digitalizzazione dei processi decisionali in ambito turistico, servizi di mobilità intelligente e tutela dell'ambiente attraverso l'utilizzo dei Big Data Analytics sono alcune delle aree di maggior interesse per le quali WINDTRE si propone di supportare i Comuni in questo percorso di cambiamento."Siamo felici di collaborare con le pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale e sostenibile – afferma–. Negli ultimi mesi abbiamo incontrato numerosi sindaci di comuni in tutto il Paese, con i quali abbiamo discusso di innovazione e riscontrato un interesse diffuso. Il progetto Smart City si inserisce nel solco dell'impegno di WINDTRE di ridurre il divario digitale mettendo a disposizione un vero e proprio patrimonio di informazioni per le amministrazioni che vogliono innovare secondo un approccio data-driven"."Per essere efficaci e coerenti con i nostri obiettivi ESG intendiamo supportare concretamente i Comuni italiani in questo percorso di trasformazione verso la Smart City – afferma–. La nostra azienda si propone, infatti, come advisor delle amministrazioni e degli enti locali per sviluppare, grazie ad un'infrastruttura di ultima generazione e a competenze specifiche maturate dall'esperienza sul campo, una serie di servizi evoluti e personalizzati in base alle esigenze del territorio, capaci di semplificare e migliorare la vita quotidiana di cittadini e imprese".Durante l'assemblea saranno siglati deiche si aggiungono a quelli sottoscritti dalle altre amministrazioni che hanno già aderito al progetto.