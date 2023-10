Banca di Grecia accoglie con favore accordo tra UniCredit e Alpha Bank

UniCredit

(Teleborsa) - ", il primo grande accordo strategico tra una grande banca europea e una banca sistemica greca dopo la crisi finanziaria del decennio precedente". Lo ha affermato in una nota, governatore della Banca di Grecia.Stamattinaha firmato un accordo con Alpha Services and Holdings per la fusione delle rispettive banche in Romania e per la creazione di una partnership commerciale in Grecia. Contestualmente, UniCredit ha presentato un'offerta all'Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) per l'"Questo accordo riflette lanegli ultimi anni, come certificato finora da quattro agenzie di rating, che hanno assegnato il grado di investimento ai titoli di Stato greci - ha scritto Stournaras - Riflette anche i progressi significativi compiuti nel sistema finanziario greco"."Le due banche, UniCredit e Alpha Bank, vanno congratulate per il lavoro sistematico svolto per raggiungere questo, che non riguarda solo Grecia e Italia, ma l'intera zona euro", ha aggiunto.