Chevron acquisirà Hess per 53 miliardi di dollari in azioni

(Teleborsa) -, colosso petrolifero statunitense, ha stipulato undiin una, ovvero 171 dollari per azione in base al prezzo di chiusura di Chevron il 20 ottobre 2023. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Hess riceveranno 1,0250 azioni di Chevron per ogni azione Hess. Il valore aziendale totale, compreso il debito, della transazione è di 60 miliardi di dollari.Si tratta delha infatti comunicato l'11 ottobre l'intenzione di acquistareper 58 miliardi di dollari.L'acquisizione di Hess "potenzia e diversifica il portafoglio già avvantaggiato di Chevron", si legge in una nota, dove viene spiegato che il blocco di Stabroek in Guyana è una risorsa straordinaria con margini di cassa leader del settore e una bassa intensità di carbonio che si prevede garantirà una crescita della produzione nel prossimo decennio. Le attività di Hess a Bakken aggiungono un'altra posizione leader nello shale statunitense alle operazioni di Chevron nel bacino del DJ e del Permiano e rafforzano ulteriormente la sicurezza energetica nazionale."Sulla base del nostro track record di transazioni di successo, si prevede che l'aggiunta di Hess estenderà ulteriormente la crescita del free cash flow di Chevron - ha affermato Pierre Breber, CFO di Chevron - Con una maggiore fiducia nella prevista generazione di cassa a lungo termine, Chevron intende restituire più liquidità agli azionisti con una".