CY4Gate, Fabio Cipolat nominato Chief Commercial Officer Corporate Italy & Europe

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha annunciato, posto a capo della neo-costituita Direzione Marketing & Sales che andrà a completare le esistenti Direzioni Sales Defence & Security Italy e International Sales guidate rispettivamente da Stefania Sica e Massimiliano Romeo.Fabio Cipolat vantacome Zscaler e Splunk e il suo ingresso in azienda consentirà a Cy4Gate di procedere con ancor più determinazione nell'intrapreso percorso di crescita e internazionalizzazione dell'azienda, con specifico riferimento al mercato corporate, si legge in una nota."L'ingresso in azienda di Fabio Cipolat, nuovo Direttore Commerciale Corporate Marketing & Sales Italia & Europa, completa un percorso diconsolidamento e naturale evoluzione di Cy4Gate che apre sempre più le proprie tecnologie alle aziende - ha commentato l'- La nostra strategia, così, viene corroborata da una ancor più valida customer value proposition che poggia le proprie basi su una solida piattaforma tecnologica, a conferma del ruolo di player di riferimento in Europa che l'azienda aspira a rivestire nel segmento della sicurezza cyber".