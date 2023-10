Decreto energia, slitta l'abbandono del mercato tutelato: ci vorranno ancora almeno 6 mesi

(Teleborsa) - Non scatterà ilprossimo il passaggio al. In base ala bozza del decreto Energia che sarà discusso questa mattina in Consiglio dei Ministri, infatti, serviranno da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno per il passaggio agli operatori selezionati dei clienti ora in. Ilconterrà "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese". Il decreto prevede l'attivazione di adeguate campagne informative e l'arrivo di un nuovo servizio per la fornitura di energia elettrica ai(chi ora riceve bonus, over75, abitanti di isole minori o di abitazioni di emergenza dopo calamità) a prezzi calmierati.La scelta di prorogare l'entrata in vigore dello stop al mercato tutelato era già stata anticipata dal viceministro. La decisione sul mercato tutelato va incontro a una spinta che arriva però anche dal. La richiesta è infatti contenuta in una serie dipresentati da diversi gruppi dial decreto proroghe in esame in commissione Finanze al SenatoArriva anche un aiuto alle, per la costruzione di impianti elettrici da energia rinnovabile di potenza pari ad almeno 1 MWh. Il decreto propone un "electricity release": le imprese potranno farsi anticipare i costi di tali impianti dal Gse con la fornitura per tre anni ad un prezzo medio da, che poi potranno restituire sotto forma di energia in 20 anni.L'esecutivo accelera intanto anche sul. Il viceministro Leo ha fatto sapere che si sta lavorando a misure per ridurre l'entità delle. Leo ha spiegato, infatti, che si interverrà sul sistema delle sanzioni, perché in Italia "ci sono sanzioni amministrative disallineate rispetto al resto dell'Ue". "Le sanzioni ci devono essere ma non ho visto tanti contribuenti andare in galera - ha aggiunto Leo - per evasione quindi bisogna incidere su quelle accessorie che colpiscono di più il contribuente”.