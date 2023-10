Elezioni Alto Adige: SVP e Lega in calo, bene FdI e destra tedesca

(Teleborsa) - Elettori delle province autonome dialle urne per il rinnovo dei consigli provinciali ( innche del presidente). I risultati delle due consultazioni sommati, porteranno alla formazione del consiglio regionale delL’affluenza è stata in calo in entrambe leVerso la riconferma il governatore uscente della Provincia di Trento,candidato del centrosinistra, è al 38,55.Composizione della giunta provinciale 2023-2028 che in Alto Adige si annuncia un rompicapo. La, infatti, resta il primo partito ma decisamente indebolito rispetto al passato. Scrutinate a Bolzano tutte le 491 sezioni, la Svp ottiene il 34,5%, in calo di sette punti percentuali (-7,4%) rispetto a"In consiglio provinciale avremo dodici partiti, un numero impressionante. Siamo il partito più forte con 13 consiglieri ma garantire laFormare una giunta sarà molto difficile., ha detto Achammer che ha precisato che sul suo futuro come segretario Svp deciderà il partito