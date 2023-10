Eurozona: deficit/PIL in calo al 3,6% nel 2022, Italia si attesta all'8%

(Teleborsa) - Nel 2022, ildell'Area Euro (EA19) e dell'UE sono. Nell’area dell’euro il rapportonel 2022 dal 5,2% del 2021 edal 4,7%. Il rapportoalla fine del 2022 dal 94,8% di fine 2021 edall’87,4% del PIL.E' quanto comunica l'Eurostat, che ha fornito un aggiornamento sul periodo 2019-2022, sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri dell'UE nella seconda notifica del 2023, per l’applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). Dalla tabella emerge un(anno 2019) in cui il deficit dell'Area Euro era pari allo 0,6% per l'Ara Euro ed allo 0,5% per l'UE il il debito all'84,1% nell'Area Euro ed al 77,7% nell'UE.Nel 2022, isono stati registrati inDodici Stati membri avevano deficit superiori al 3% del PIL. Cinque Stati membri hanno segnalato un surplus: i maggiori sono stati registrati in Danimarca (+3,3%), Cipro (+2,4%), Irlanda (+1,7%) e Svezia (+1,1%).Per quanto concerne il, i più bassi in termini relativi sono stati registrati in Estonia (18,5%), Bulgaria (22,6%), Lussemburgo (24,7%), Danimarca (29,8%), Svezia (32,9%) e Lituania (38,1%). Tredici Stati avevano un rapporto debito pubblico superiore al 60% del PIL:Anche l'Istat ha reso noti i dati notificati alla Commissione Europea, segnalando che,(-156.442 milioni di euro) è stato pari al, in diminuzione di circa 3,5 miliardi rispetto al 2021 (-159.908 milioni di euro, corrispondente al -8,8% del PIL). Il(indebitamento netto al netto della spesa per interessi), con un miglioramento di 1,5 punti percentuali rispetto al 2021. La, che secondo le attuali regole di contabilizzazione non comprende l’impatto delle operazioni di swap, è stata, mostrando una crescita di 0,8 punti percentuali rispetto al 2021. A fine 2022, ilmisurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno finanziario in favore di Stati Membri era pari adi eurodiminuendo di 5,4 punti percentuali rispetto al 2021.