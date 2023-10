First Capital, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

First Capital

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 24,2 euro) ilsu, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 28%.Gli analisti scrivono che le nel primo semestre 2023 , pertanto il management ritiene che la contrazione dei prezzi di mercato sia temporanea e, a loro avviso, influenzata dal processo di rimborso in corso dei fondi PIR, poiché i primi lanciati nel 2017 hanno raggiunto la longevità di 5 anni per attivare i benefici fiscali tra il 2022 e il 2023.Il broker ricorda inoltre che entro la fine del 2023 First Capital, il primo passo per diventare una piattaforma specializzata in PMI quotate e quotande, ampliando la sua attuale attività di investimento con altre attività, come la consulenza e l'intermediazione.