Fisco, CGIA, il cattivo funzionamento della PA costa oltre il doppio dell’evasione

(Teleborsa) - Lache purtroppo attanaglia la gran parte della nostraprovoca un danno economico ai contribuenti italiani stimato attorno ai. Un importo, quest’ultimo, più del doppio rispetto alla dimensione dell’evasione tributaria presente in Italia. Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), infatti, il mancato gettito annuo ammonta a 84,4 miliardi di euro. Quella denunciata dall’Ufficio studi dellaè una chiara provocazione che mette in evidenza un aspetto importante: nel rapporto “dare-avere” tra lo Stato e i contribuenti, l’aggravio economico delle “distorsioni” provocate dalla PA agli italiani ha una dimensione nettamente superiore alle mancate risorse che i contribuenti disonesti decidono di non versare all’erario.Detto ciò, se ladal pubblico va assolutamente migliorata, è ancor più necessario contrastare l’senza se e senza ma, ovunque essa si annidi. L’, infatti, è una piaga sociale/economica inaccettabile che, tra le altre cose, penalizza i più deboli, perché riduce la qualità e ladei servizi offerti dal sistema pubblico. Non solo. Non è nemmeno plausibile la tesi che non pagare lesarebbe “giustificato” perché lo Stato funziona male. Se tutti pagassero quanto richiesto, la PA avrebbe più risorse a disposizione, probabilmente funzionerebbe meglio e si creerebbero le condizioni anche per tagliare in misura strutturale la pressione fiscale.La CGIA riconosce che tale comparazione non presenta alcun valore scientifico, però ha un suo rigore concettuale. Alla luce delle cifre richiamate, la CGIA sostiene che una PA che funziona poco e male causa ai contribuenti deimolto superiori, addirittura più del doppio, di quanti ne subisce lo Stato da chi non compie il proprio dovere nei confronti del fisco. Per questo sostiene che l’evasione è un grosso problema da estirpare, ma il vero problema per il nostro sistema Paese è mettere a punto unaprecisa, efficace ed efficiente.