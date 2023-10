Fisco, Governo a lavoro su scadenze e sanzioni: oggi i due provvedimenti in CdM

(Teleborsa) - Il governo va avanti sulla. In Consiglio dei Ministri arrivano altri due provvedimenti che declinano la legge delega con l'obiettivo di riscrivere, semplificandolo, il sistema tributario italiano. Lotta all'evasione ma con un nuovo approccio, certezze per i contribuenti su tutte le scadenze, sanzioni più leggere, allineate a quelle europee sono i punti cardine dei due decreti legislativi firmati dal viceministroche saranno sul tavolo di Palazzo Chigi questa mattina.Il primo rivede lo, ed ha come obiettivo "revisionarne la disciplina e garantire la certezza del diritto". Secondo gli esperti commercialisti, lo Statuto è una delle leggi più calpestate, e che invece andrebbe valorizzata. Il secondo decreto si concentra invece sugli adempimenti e sul calendario dei versamenti, un riordino chiesto anche dai commercialisti che puntano a mettere in sicurezza soprattutto il periodo estivo, oggi aggravato da oltre un centinaio di scadenze."Vogliamo uncerto con tempi certi", ha spiegato qualche giorno fa proprio il viceministro Leo, spiegando che sull'estate e sul periodo natalizio caleranno delle pause per tutti, amministrazione e cittadini. Inoltre, nello stesso provvedimento verranno elevate le soglie del visto di conformità.Infine c'è il capitolo sanzioni, oggi eccessivamente onerose secondo Leo, che ha spiegato come verranno riallineate a quelle europee. In un'concessa a Italia Oggi alcuni giorni fa, il viceministro Leo ha spiegato che il governo si sta orientando "sulla soglia del buon senso. Oggi ilitaliano è al di fuori di ogni logica europea, a partire dall', dove si arrivano a pagarefra il 120% e il 240% della somma dovuta". "Vogliamo semplicemente allineare il sistema ai, dove la sanzione arriva, in media, al 60%. Noi siamo fedeli a un principio e lo ribadiamo: no ai condoni e no a sconti sul dovuto, ma le sanzioni devono essere riviste. La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che il sistema sanzionatorio italiano non è più proporzionale. E anche l'Ocse si è mosso in tal senso", ha aggiunto Leo.Da unapubblicata dall'Abi – Associazione bancaria italiana – sull'e sull'è emerso che nel triennio 2018-2020 l'evasione fiscale e contributiva è stimata in 96,3 miliardi di euro annui, di cui 84,4 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,9 miliardi di mancate entrate contributive. In rapporto al gettito potenziale, l'evasione fiscale e contributiva incide nel triennio mediamente per il 18,4%.